Un sistema tributario che si caratterizza per una pressione medio-alta, la ricerca di una neutralità fiscale attraverso imposte che assicurino un gettito allo Stato senza però incidere negativamente (o quantomeno il meno possibile) sulle scelte imprenditoriali delle aziende. E ancora, come funziona il concordato preventivo biennale, con la possibilità di determinare in via preventiva il proprio reddito ai fini delle imposte dirette e il valore dell’Irap da versare.

Sono solo alcuni degli argomenti al centro del talk “Fisco e imprese: oneri e opportunità”, organizzato da L’Unione Sarda e l’Università degli studi di Cagliari.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 29 maggio alle ore 17.30, nella sala Giorgio Pisano. L’evento, moderato dal giornalista Giuseppe Deiana, verrà trasmesso in diretta sul sito Unionesarda.it.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata