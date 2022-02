Rush finale per la Finanziaria da 9,5 miliardi di euro. Il via libera definitiva in Aula è previsto nel pomeriggio, adesso è in esame l'articolo più qualificante della manovra, quello sulle misure anti spopolamento che - tra le altre cose - prevede un bonus da 600 euro per i bambini con meno di cinque anni residenti in Comuni sotto i tremila abitanti.

Potrebbe, però, passare un emendamento per allargare la platea dei Comuni, fino a comprendere quelli sotto i cinquemila abitanti, ma a patto che abbiano registrato negli ultimi dieci anni un decremento di popolazione del 3%.

L'ultimo articolo riguarda, invece, disposizioni per lo sviluppo locale.

Dopo l'approvazione degli articoli sarà discussa anche la proposta di modifica che equipara le indennità degli amministratori locali sardi a quelli dei colleghi della Penisola.

