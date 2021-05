La Sardegna segue il trend nazionale sulla "devastazione" del settore turistico nel 2020 provocata dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Secondo i dati in possesso di Federalberghi regionale, il numero degli occupati stagionali nel comparto, che nel periodo pre Covid si attestava sulle 80mila unità, è crollato di 21.132.

Se si guarda invece alle giornate retribuite sono diminuite di circa il 30%, in termini assoluti 15.345 giornate perse.

"Come avevamo anticipato, i dati nazionali certificano che i lavoratori stagionali del settore turistico-ricettivo sono i più colpiti, visto che sulla platea dei 100 mila stagionali 80mila operano in questo nel comparto nell'Isola - dice il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca -. Occorrono quindi interventi immediati a sostegno delle assunzioni per il 2021, per uscire dal baratro".

Allo stesso tempo, secondo Manca, "il mercato italiano sta rispondendo bene per i mesi di luglio e agosto, con numeri simili e in alcuni casi migliori del 2019: attendiamo di avere certezze sul green pass per dare risposte ai turisti stranieri che timidamente si stanno affacciando alla destinazione Sardegna".

