Ryanair ha annunciato oggi cinque rotte aggiuntive dall'Italia, che collegheranno Alghero (3 voli settimanali), Roma Fiumicino (fino a cinque voli settimanali) e Brindisi, Pisa, Trapani (tutti con operativo bisettimanale) a Bordeaux.

Il lancio di queste nuove rotte, spiega la compagnia, rafforza l'impegno di Ryanair nei confronti dell'Italia a supporto della ripresa turistica del Paese, giocando un ruolo chiave nella creazione di nuovi posti di lavoro con impatto diretto nell'economia locale.

Ryanair ha anche lanciato una promozione con tariffe a partire da € 19,99 per viaggiare da marzo a ottobre, che devono essere prenotate entro venerdì 4 marzo.

"In qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, siamo lieti di annunciare nuove rotte da Alghero, Brindisi, Pisa, Trapani e Roma Fiumicino su Bordeaux che forniranno ai nostri passeggeri altre entusiasmanti destinazioni in questa estate 2022”, spiega Mauro Bolla, Country Manager per l'Italia della compagnia low cost. Ryanair conferma così “il suo impegno e la crescita nel mercato italiano, supportando la ripresa del turismo con ulteriori collegamenti internazionali e dando la spinta necessaria dopo 2 anni di rallentamenti legati al Covid”.

(Unioneonline/v.l.)

