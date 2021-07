"Un incontro costruttivo, in cui è stata evidenziata la necessità di mettere insieme tutti i player coinvolti per arrivare a una configurazione energetica che metta in campo la migliore strategia per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di reindustrializzazione in chiave green del sistema regionale".

Questo il commento dell’assessore regionale all’Industria Anita Pili, dopo il vertice tra i rappresentanti di Villa Devoto e i vertici dell’Enel, avvenuto a Roma.

Pili ha avuto un faccia a faccia con il presidente della spa dell'energia, Carlo Tamburi, dopo un altro incontro, la scorsa settimana, con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

"Rimane ferma la necessità – ha spiegato Pili in una nota diffusa al termine del tavolo con il numero Enel – di mantenere una configurazione energetica completa della Sardegna, articolata tra rinnovabili e a consumo, e di generazione termoelettrica compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione".

(Unioneonline/l.f.)

