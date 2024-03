“Dal mercato tutelato al mercato libero: sfide, soluzioni e prospettive” è il titolo dell’incontro in programma oggi dalle 11 alle 12 in diretta streaming su Unionesarda.it.

Moderato da Giuseppe Deiana, caporedattore de L’Unione Sarda, l’appuntamento vede come protagonisti Andrea Cavallini, presidente e amministratore delegato di A2A Energia, Paolo Bellotti, responsabile marketing A2A Energia, Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche dell’Istituto Bruno Leoni e e Fabrizio Pilo, prorettore per l’innovazione dell’Università di Cagliari.

Fra i temi oggetto di approfondimento, oltre al focus sul mercato libero e il lungo iter a partire dall’avvio delle liberalizzazioni, un approfondimento anche sul ruolo in Sardegna di A2A, che ha rafforzato la sua presenza dopo aver vinto l’asta per il sud dell’Isola. E ancora quali saranno sul tema i prossimi passi fino a luglio 2024 e la situazione del mercato dell’energia sardo con un riferimento ai costi e a quanto può incidere in merito la mancanza del gas.

