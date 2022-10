Risparmiare su luce e gas si può. Ed è possibile farlo con dei semplici accorgimenti e alcune buone pratiche quotidiane per alleggerire di circa 800 euro la spesa familiare nei mesi freddi.

Il prossimo trimestre si prospetta difficile per le famiglie italiane, costrette a far fronte ad un inverno rigido da combattere con un caro-bollette raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: si passerà infatti da una spesa di 632 euro del 2021 a 1332 di questi ultimi tre mesi del 2022. Risparmiare 800 euro si può ed è possibile farlo a cominciare dall’uso di lampadine ed elettrodomestici ad alta efficienza, ottimizzando i consumi nelle fasce orarie più economiche, puntando sull’isolamento termico, termostati smart e caldaie di classe A.

Luce: consumi dimezzati in orari a tariffe ridotte e con lampadine ad alta efficienza

Durante l'autunno e l'inverno è necessario tenere le luci accese per più tempo rispetto ai mesi estivi. Le lampadine ad alta efficienza consentono di risparmiare energia a parità di utilizzo. Se ipotizziamo di sostituire tutte le lampadine da 20 W con altre da 10 W si possono dimezzare i consumi con un risparmio di circa 89 euro all’anno. È importante analizzare le proprie abitudini per sapere se si impiega più energia nelle ore diurne o in quelle serali e quindi scegliere tra le tariffe monorarie, biorarie o triorarie. Quest’ultima tariffa consente un risparmio di circa 9 euro rispetto alla prima.

Meglio gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Diverse famiglie usano le lavasciugatrici, elettrodomestici notoriamente energivori. Passando ad un apparecchio nuovo e di classe A è possibile economizzare 60 kilowattora per ogni 100 cicli. Il che significa risparmiare altri 33 euro.

Gas: caldaia efficiente e regolare le temperature

Una scelta che potrebbe sembrare dispendiosa ma in grado di assicurare risparmi significativi nel tempo è il cambio della caldaia. Puntando su un modello ad alta efficienza si possono risparmiare 192 euro l'anno. Regolando poi la temperatura dei termosifoni sui 20°C si ottiene un risparmio che può tagliare le bollette di altri 153 euro nei mesi freddi. Importante anche servirsi di un termostato smart, che consenta di controllare anche da remoto l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento. Con 100 ore di utilizzo non necessario del riscaldamento in meno si possono risparmiare altri 134 euro.

Un buon isolamento termico è amico del risparmio

Una casa termicamente isolata consenta di contenere ulteriormente i consumi. Per intervenire sull'isolamento è chiaramente più complicato, ma la resa è assicurata anche sostituendo gli infissi con finestre di nuova generazione arrivando a una riduzione dei consumi fino al 20%. Per una famiglia-tipo riuscire a tagliare 100 Smc (metro cubo standard) all'anno intervenendo sull’isolamento, consente un risparmio sulle bollette di 192 euro.

