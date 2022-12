Anche la Cgil Sardegna in favore dell’Einstein Telescope.

È necessario, sostiene il sindacato, «unire le forze e remare insieme per raggiungere il risultato, portando avanti ogni azione possibile, a tutti i livelli, per far sì che sia il sito di Sos Enattos ad aggiudicarsi la localizzazione di Einstein Telescope: la Cgil Sardegna sostiene con forza la candidatura e considera strategica la realizzazione nell’Isola di un progetto che guarda al futuro e va nella direzione sempre auspicata del recupero delle aree minerarie dismesse, in un luogo che ha tutte le carte in regola per ospitarlo».

«Per queste ragioni – il commento del segretario Cgil Sardegna Fausto Durante - chiediamo al governo regionale e alle amministrazioni locali di essere coinvolti nel processo decisionale e in tutte le iniziative utili a raggiungere l’obiettivo».

Continua Durante: «In diverse occasioni - dalla presa di posizione del premier Draghi il 27 settembre scorso fino all’impegno garantito in audizione alla Camera pochi giorni fa dalla ministra Bernini - il sostegno è stato ribadito, nel contempo però, è stato dato il via libera a un parco eolico nella stessa zona che avrebbe un impatto non positivo e potrebbe persino minare il successo della candidatura, facendo perdere gli investimenti e le importantissime ricadute che la realizzazione dell’opera avrebbe sul territorio, sull’Isola e sul Paese intero».

«Sui parchi eolici non c’è alcuna pregiudiziale da parte del sindacato, ma è evidente che occorre scegliere con attenzione i luoghi dove installarli. Perciò, sarebbe utile un impegno fattivo della Regione nella pianificazione e programmazione delle Fer, anche per evitare contraddizioni come quella che purtroppo sta caratterizzando la partita sull’Einstein Telescope», ha aggiunto Durante.

«Il progetto merita davvero l’impegno di tutti, forze politiche, istituzionali, sociali, imprenditoriali, senza pretese di primogeniture e non necessarie fughe in avanti», la conclusione.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata