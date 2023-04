Porto Torres primo Comune a chiudere l'intesa con il Gruppo di Azione Costiera Flag Nord, insieme per intercettare finanziamenti per sostenere l'economia del mare, tutelare l'ambiente e realizzare le infrastrutture attese dalla marineria locale.

È stato presentato oggi l'accordo sottoscritto dal municipio turritano insieme all'agenzia di sviluppo locale composta da rappresentanti del settore della pesca, da soggetti pubblici e da soggetti privati del territorio costiero che va da Bosa a San Teodoro.

Il primo obiettivo di questa collaborazione sarà presentare progetti a valere sui fondi europei come il Feampa (Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura) e sui programmi transfrontalieri.

L'accordo è stato presentato ai giornalisti dal sindaco Massimo Mulas e dal presidente del Flag Nord Benedetto Sechi. Il primo cittadino ha sottolineato come l'agenzia possa mettere a disposizione del Comune competenze ed esperienze maturate nel campo dello sviluppo locale: «Questa collaborazione è il frutto di un confronto lungo e stimolante. Siamo molto soddisfatti perché ora diventa concreta la possibilità di presentare progetti anche su questa materia. È un momento storico in cui solo unendo le forze e costruendo ampi partenariati è possibile dare risposte a problemi strutturali». Il presidente Benedetto Sechi ha spiegato la filosofia che sta guidando l'agenzia: «Il Flag è l'ultimo organismo di diritto pubblico con valenza sovracomunale, e per questo assume un ruolo cruciale nella programmazione e nel rilancio dell'economia. Si tratta di una realtà che ha un'altissima capacità di spesa certificata e che ha creato una rete strutturata di relazioni con realtà istituzionali e produttive».

Quello presentato oggi è il primo accordo del genere stipulato tra il Flag Nord e un singolo comune. Si tratta di una collaborazione che potrà essere aperta agli altri enti locali del territorio, in particolare ai Comuni della Rete metropolitana di Sassari.

© Riproduzione riservata