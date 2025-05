Una novità destinata a cambiare il modo in cui i consumatori italiani scelgono il pesce: arriva la prima filiera ittica 100% Made in Italy, che garantirà l’origine nazionale del pescato, dalla barca fino alla tavola.

L’iniziativa sarà presentata domani, mercoledì 21 maggio alle ore 11, nella suggestiva cornice della Tonnara di Carloforte, a Isola Piana.

Promossa da Coldiretti insieme ai rappresentanti del mondo della pesca italiana, la nuova filiera si propone di certificare l’intera catena produttiva del pesce pescato o allevato in acque italiane. Un progetto pensato per valorizzare la provenienza, la qualità e il rispetto per l’ambiente marino, in un momento in cui il consumatore è sempre più attento alla tracciabilità e alla sostenibilità dei prodotti.

Cuore dell’iniziativa sarà un marchio distintivo che verrà apposto sui prodotti ittici tricolore, riconoscibile dai consumatori e garanzia di trasparenza. Un modo per premiare il lavoro dei pescatori italiani e offrire una risposta reale alla crescente richiesta di alimenti sicuri, sostenibili e locali.

All’inaugurazione saranno presenti: Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Stefano Albertazzi, direttore di Filiera Agricola Italiana e Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Pesca. L’accordo punta a rafforzare la sovranità alimentare del Paese, ridurre la dipendenza dalle importazioni e sostenere le comunità costiere.

