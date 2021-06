Favorire la diffusione di nuovi business basati sull'economia circolare che tengano conto dell'innovazione e tutelino le identità locali.

Questo l'obiettivo del progetto biennale di cooperazione territoriale europea "Eco-Circus - economia circolare per le start up", finanziato attraverso Interreg Marittimo e promosso dal Centro Servizi per le Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, che entra nel vivo.

Oggi, infatti, è stato presentato il contest "Giovani Imprese dell'Economia Circolare", che ha lo scopo specifico di individuare start up con sede nell'area di cooperazione transfrontaliera e di favorire l'imprenditoria locale.

"Il bando di adesione al contest resterà attivo sino a fine giugno - spiegano dalla Camera di Commercio di Cagliari -, a quel punto si procederà con la selezione delle piccole e medie imprese, cinque per ciascun territorio, cui andrà erogato un vero e proprio servizio di formazione e tutoraggio. Seguirà poi l'affiancamento di ciascuna start up per la redazione del business plan per la transizione alla circolarità e del relativo pitch".

Il contest si concluderà fra un anno: nel caso di vittoria le aziende prescelte saranno premiate con dei voucher che serviranno per il futuro business.

