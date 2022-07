Chi ha intenzione di partire domenica 17 luglio si armi anche di tanta pazienza.

Ai tanti voli già cancellati durante la settimana in tutto il mondo si aggiunge infatti un nuovo sciopero del trasporto aereo in Italia. Si fermano per quattro ore i dipendenti di Easyjet, Volotea, Ryanair e i lavoratori Enav, dalle 14 alle 18. Lo sciopero Enav fa saltare anche i voli di altre compagnie, Ita compresa.

L’agitazione, indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti per protestare contro la mancanza di iniziative delle compagnie per migliorare le condizioni di lavoro e i salari, ha portato alla cancellazione di 43 voli negli aeroporti dell’Isola. E se qualcuno è stato spostato su altri voli sono migliaia le persone che restano a terra.

La maggior parte dei voli cancellati, una trentina, riguarda lo scalo di Elmas. La Sogaer, società che gestisce l’aeroporto cagliaritano, raccomanda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto.

Un’agitazione che arriva proprio nel momento di massima ripresa del turismo dopo gli anni della pandemia.

(Unioneonline/L)

