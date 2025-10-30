Per l’ottavo anno consecutivo la “Deloitte Private” ha premia Fratelli Ibba “Best Managed Companies” tra le 72 eccellenze del Made in Italy. L’azienda oristanese è tra le 5 realtà che si aggiudicano anche il riconoscimento come “Platinum Winner”. Fratelli Ibba è un’azienda che opera nel commercio moderno alimentare, in Sardegna, nel Centro Italia e nel Nord Ovest dell'Italia, con oltre 650 store e cinque Cash and Carry.

Come si legge in un comunicato stampa, «nato per celebrare le eccellenze imprenditoriali italiane che si distinguono per visione strategica, innovazione, cultura aziendale, governance e attenzione al territorio, il “Best Managed Companies Award” è organizzato in collaborazione con ELITE (Gruppo Euronext), Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e scientifico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore».

La società Fratelli Ibba «si è confermata "Platinum Winner" tra altre 72 eccellenze “Made in Italy” e ha ritirato l’award nella sede di Borsa Italiana a Milano. Una conferma della solidità di un modello imprenditoriale capace di unire radici familiari e gestione moderna, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, alla valorizzazione del capitale umano e alla costruzione di un ecosistema di fiducia lungo tutta la filiera».

Come evidenzia Maria Giovanna Ibba, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Amministrativo del Gruppo Abbi, «ricevere questo premio è per noi un motivo di orgoglio e di responsabilità. Rappresenta il riconoscimento del lavoro quotidiano delle nostre persone e del legame profondo che ci unisce al territorio. Il percorso promosso da Deloitte ci spinge a riflettere su come garantire un futuro sostenibile per la nostra impresa, creando valore condiviso per le comunità e gli stakeholder che ci accompagnano in questo progetto».

«In uno scenario internazionale sempre più volatile e segnato da tensioni commerciali, le aziende premiate con il Best Managed Companies Award dimostrano la forza e la resilienza del Made in Italy», ha sottolineato Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta). «Nel valutare le loro performance abbiamo usato parametri consolidati nel tempo e caratterizzanti il nostro Award: “Strategia”, “Competenze e Innovazione”, “Impegno e Cultura Aziendale”, “Governance e Misurazione delle Performance”, “Corporate Social Responsibility”, “Filiera”, “Internazionalizzazione” e “Cyber Security” – un tema che sta diventando sempre più rilevante per le imprese».

«Anche quest’anno abbiamo premiato una solida base di aziende di altissimo profilo che hanno deciso di continuare con noi questo percorso. Oltre l’80% delle aziende premiate nell’ambito dell’attuale iniziativa, infatti, sono state riconosciute Best Managed anche nel corso delle precedenti edizioni e ben 5 realtà sono simbolo di eccellenza imprenditoriale dal 2018: tra queste la sarda Fratelli Ibba, che oggi ha raggiunto lo status di “premiata platinum”», ha spiegato Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata