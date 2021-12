È stato pubblicato il bando della Regione Sardegna che dispone contributi per l’affitto di casa destinati a studenti sardi (o residenti nella Regione da cinque anni) che frequentano corsi universitari (triennali o magistrali) negli atenei fuori dall’Isola nell'anno accademico 2021/22.

I beneficiari non dovranno avere un Isee familiare superiore a 35mila euro e dovranno essere iscritti non oltre il primo anno fuori corso.

Il calcolo dell’ammontare dell’aiuto viene eseguito sulla base del canone di locazione previsto dal contratto. Ogni studente potrà ottenere un contributo massimo di 2.500 euro, che verrà erogato in un’unica soluzione, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva e solo dopo la presentazione delle ricevute.

Le spese accessorie (condominio, utenze domestiche eccetera) verranno prese in considerazione solo nel caso in cui siano espressamente indicate e quantificate nel contratto.

Non verranno invece esaminate le spese relative alla caparra richiesta dal proprietario dell'immobile a titolo di garanzia.

Si potrà presentare domanda, esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema informatico online Sportello Unico dei Servizi dal 25 gennaio al 12 aprile 2022.

Lo stanziamento complessivo è di un milione e 800mila euro.

I dettagli nel bando pubblicato sul sito della Regione Sardegna.

