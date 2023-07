È agosto il mese che, in Sardegna, segna il passaggio dal GPL al metano in diversi Comuni.

Medea, società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione nell’Isola, darà il via alle attività nelle reti cittadine di Olbia, Valledoria, Santadi, Arbus, Sedilo, Mandas, Siurgus Donigala, Terralba, Buddusò, Budoni, Simala e Genoni, per un totale di oltre 11.000 clienti attualmente allacciati alle reti di città, secondo un calendario concordato con le rispettive Amministrazioni comunali.

Una volta che la conversione verrà ultimata, l’erogazione di GPL sarà interrotta e il nuovo servizio con gas naturale sarà fruibile solo da chi avrà sottoscritto per tempo un nuovo contratto di fornitura e adeguato il proprio impianto interno affidandosi a un professionista di fiducia. Anche il vecchio contatore verrà sostituito con uno di nuova generazione smart meter, dotato di funzionalità di telelettura e telegestione.

Ecco le date nel dettaglio.

Comune di Buddusò: avvio il 1° agosto con possibile conclusione il 4. Comune di Sedilo: 1-4 agosto. Comune di Mandas: 7-11 agosto. Comune di Simala: 21-22 agosto. Comune di Valledoria: 23-25 agosto. Comune di Siurgus Donigala: 28-30 agosto. Comune di Genoni: data in via di definizione. Comune di Santadi: 18-21 settembre. Comune di Arbus: 26 settembre-2 ottobre. Comune di Terralba: 11-20 ottobre. Comune di Budoni: 21-24 novembre.

Mentre per Olbia l’intervento di conversione si svilupperà in tre fasi in corrispondenza delle tre porzioni in cui è suddivisa la città, a partire da inizio settembre.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata