L’Olearia Peddio non smette di conquistare premi e riconoscimenti in giro per l’Europa. A Montecarlo, al Masters of Olive Oil International Contest con i migliori extra vergini del mondo, l’olio cuglieritano, prodotto dalla famiglia Cocco, è stato premiato con due ori per il DOP Sardegna e per la categoria fruttato. Oli legati al territorio di Cuglieri, identitari, simbolo di passione, cultura e resilienza.

Il trionfo a Montecarlo segue gli ori conquistati in Arabia lo scorso anno, l’argento a Londra e a Berlino nel 2023.

Laura Cocco con i premi (foto Pintus)

«Essersi distinti in un panorama così variegato che vedeva la partecipazione di numerosi oli provenienti da tutto il mondo conferma il percorso di crescita e rinnovamento intrapreso dall’azienda volto ad avvicinare sempre più il consumatore alla qualità e genuinità del prodotto», precisa la giovane Laura Cocco, brand manager del gruppo.

Azienda storica quella Peddio, circa 70 ettari di superficie olivicola condotti saldamente dal titolare Giovanni Cocco, che ha tramandato ai figli il saper fare e la passione per l’olivicoltura dei nonni. Ora si è giunti alla quarta generazione con le giovani figlie Laura, attiva nella commercializzazione del marchio e Giulia che si occupa di far conoscere la realtà aziendale, con visite guidate nei preziosi uliveti, nel moderno frantoio e nel suggestivo museo.

L'azienda (foto Pintus)

Impresa agroalimentare sempre al passo con i tempi e attenta all’innovazione, con nuove piantine messe a dimora di cultivar autoctone come la Bosana, e quelle più resistenti al cambiamento climatico e ai periodi di siccità. Ciclo produttivo continuo: i resti della produzione dell’olio, la sansa viene ritirata da un’azienda dell’Oristanese per produrre il biogas, mentre il nocciolino estratto precedentemente viene utilizzato come combustibile nella stessa fase produttiva dell’olio.

I premi a Montecarlo «valorizzano l’azienda, promuovono il territorio e divulgano e fanno conoscere le eccellenze della nostra Isola», chiude Laura.

