Il 2024 anno record in Sardegna per Msc Crociere: nell'Isola oltre 172.000 turisti, 115.000 a Cagliari e 57.000 a Olbia. Numeri legati al posizionamento di 3 navi - Msc Lirica, Msc Musica, Msc Orchestra - che effettueranno complessivamente 67 toccate: 46 nel capoluogo sardo e 21 nello scalo della Gallura.

La stagione crocieristica a Cagliari inizierà ufficialmente domenica 19 con la prima toccata di Msc Musica: farà tappa in porto ogni domenica, per l'intera stagione estiva, con a bordo circa 3.000 passeggeri in un viaggio di sette giorni nel Mediteranno con soste anche a Civitavecchia, Genova, Cannes, Barcellona e Ibiza.

«Numeri così elevati testimoniano la strategicità e la crescente importanza turistico-culturale della Sardegna anche per il settore crocieristico - spiega Leonardo Massa, vice presidente sud Europa della divisione crociere del gruppo Msc - L'Isola è da sempre una delle destinazioni più apprezzate dai nostri passeggeri, soprattutto nel periodo estivo. Nel 2024 prevediamo a Cagliari scali tutto l'anno, puntando fortemente anche sul turismo destagionalizzato, che valorizzano appieno le impareggiabili bellezze della città e dell'intero territorio sardo, fornendo inoltre un contributo significativo allo sviluppo economico del territorio, delle strutture, delle attività e delle mete predilette dai crocieristi come luoghi di escursione, musei, negozi, bar e ristoranti».

«Oltre alla possibilità di visitare la cittadella fortificata, le mura e le torri medioevali il programma per i crocieristi prevede tappe all'anfiteatro ai piedi del Colle del Buoncammino, il Palazzo Regio, il Bastione di Saint Remy o degustazioni nei locali tipici del centro», aggiunge Massa.

Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, parla di «risultato entusiasmante raggiunto grazie anche alla fiducia che le compagnie crocieristiche, in particolare la Msc, hanno voluto accordarci con una programmazione annuale di scali consistente e costante».

