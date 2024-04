La Sardegna si conferma tra le mete più richieste nel Mediterraneo, per le crociere. Dal Seatrade di Miami, per i porti sardi, crescono gli attracchi per il 2025.

L'annuncio di Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna: «Dopo il record di quest'anno con 500mila passeggeri nei 6 porti dell'Isola, per il 2025 contiamo di raggiungere oltre 600mila croceristi che visiteranno la Sardegna dal nord al sud: con le grandi compagnie Costa e Msc nei due porti di Cagliari e Olbia, ma anche le crociere di lusso, nei due scali di Arbatax e Oristano, che da qualche anno sono tra le nuove mete dell'Isola, per le crociere».

E i porti sardi si affacciano verso la transizione ecologica, che permettere di essere ancora più competitivi al Mediterraneo.

