Puntare sulla presenza dei croceristi è uno degli obiettivi di Cagliari e per questo tra il sindaco Paolo Truzzu e il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, si è svolto un lungo incontro.

Il programma della compagnia per il capoluogo prevede l’arrivo di tre navi in tre diversi giorni della settimana con passeggiate tra il centro, il Poetto e la zona di Molentargius.

In media viene stimato che ogni turista lasci in media 70 euro nella città che visita e si mira a far salire questa quota.

“Sarà interessante valutare come poter intensificare la presenza dei turisti a Cagliari in modo da valorizzare sempre di più la nostra città - ha detto il primo cittadino - Abbiamo tutta una serie di attrazioni che vanno dai monumenti all'eno-gastronomia, passando per l'artigianato, i musei e in generale tutti i punti culturali, il tutto per far crescere Cagliari con la collaborazione di tutti gli operatori”.

Costa inoltre, in previsione di una nuova definizione delle rotte del Mediterraneo per il 2023, potrebbe dare maggiore spazio al capoluogo sardo con l'arrivo in città delle navi Smeralda e Toscana. “Mi viene in mente la spiaggia del Poetto che potrebbe diventare - ha spiegato Zanetti - una destinazione per i croceristi che sbarcano al porto o le escursioni organizzate per le vie della città”. E Truzzu ha subito rilanciato: “Si potrebbe puntare anche sul Parco di Molentargius dove nidificano i fenicotteri”.

Il direttore di Costa Crociere ha incontrato inoltre il presidente dell'Authority Massimo Deiana e la responsabile marketing Valeria Mangiarotti. “Siamo molto soddisfatti - ha sottolineato Deiana - delle prospettive future per il mercato isolano. Apprezziamo l'approccio particolarmente incoraggiante del gruppo che fa presagire una presenza di Costa Crociere più costante e strutturata nei nostri scali di sistema”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata