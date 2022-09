Sono 300mila i passeggeri trasportati da e per la Sardegna da Volotea nei mesi estivi, con un tasso di puntualità (OTP15) pari all’80% nelle sue basi.

Buoni risultati, dunque, dalla compagnia aerea low cost che si occupa della gestione della continuità territoriale.

Dall’avvio della gestione della continuità territoriale nell’ottobre 2021, Volotea ha operato da e per gli scali sardi circa 12.700 voli, con oltre 1,5 milioni di passeggeri trasportati e creando oltre 120 nuove opportunità d’impiego tra piloti e personale di bordo.

“Siamo davvero soddisfatti degli eccellenti risultati raggiunti nella gestione dei voli in continuità territoriale, che riconfermano la grande attenzione per le esigenze di mobilità dei passeggeri sardi - spiega Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Durante il periodo di alta stagione, la quasi totalità dei nostri voli è stata operata con la massima puntualità, garantendo così voli comodi e affidabili per i nostri passeggeri”.

"Da quando, nell’ottobre 2021, Volotea ha preso in gestione la continuità territoriale sarda – prosegue Rebasti – ci siamo impegnati senza sosta implementando, mese dopo mese, i servizi disponibili per i passeggeri, anche quelli non previsti dal bando di gara. Questo nostro continuo impegno è stato premiato da un numero sempre più alto di viaggiatori che ha scelto di volare con noi tra la Sardegna e la penisola italiana”.

