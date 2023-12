Tariffe alle stelle per i passeggeri non residenti nell’Isola e voli pieni nei giorni più a ridosso di Natale: se le premesse sono queste, viaggiare durante le feste sarà – come sempre – un’impresa costosa e impegnativa.

Un biglietto andata e ritorno può costare fino a 650 euro, tariffa che in queste ore offre Ita Airways sulla tratta Milano-Cagliari. Ma anche gli altri collegamenti non sono più economici: si va dai 444 euro del Roma-Cagliari (sempre Ita Airways) ai 580 euro del Milano-Olbia (EasyJet) per un passeggero con trolley con partenza il 21 dicembre e rientro il 2 gennaio.

Sempre che si trovi posto: in certe date i biglietti dei voli in regime di continuità territoriale (e non solo questi) sono esauriti.

Michele Ruffi

