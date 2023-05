Il decreto lavoro è stato approvato dal Consiglio dei ministri durante la riunione convocata simbolicamente nella giornata di oggi, primo maggio.

Fra gli obiettivi: aumentare il taglio sul cuneo fiscale per incrementare così gli stipendi netti. "Circa 3 miliardi di euro vengono destinati, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 (senza ulteriori effetti sulla tredicesima), all'incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio", si legge in una nota del Mef.

Con il taglio del cuneo fiscale "circa 3 miliardi di euro vengono destinati, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 (senza ulteriori effetti sulla tredicesima), all'incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio", e ancora: "Lo sgravio contributivo, tutto a beneficio dei lavoratori, viene quindi elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25mila euro mentre viene innalzato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila. L'aumento nella busta paga dei dipendenti viene stimato, nel periodo luglio-dicembre, fino a 100 euro mensili di media", conclude la nota.

«Investiamo sui lavoratori e le famiglie. Abbassiamo le tasse fino a 7 punti per i redditi più bassi: è un aiuto reale contro il carovita e la risposta concreta alle chiacchiere. Entrano in vigore anche ulteriori benefici per i lavoratori che hanno figli. Continuiamo sulla strada responsabile della crescita concentrandoci sulle emergenze sociali» è il commento di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia.

«Abbiamo approvato il pacchetto lavoro. In una giornata dedicata al lavoro e ai lavoratori anche il governo ha introdotto dei provvedimenti importanti, a sostegno delle famiglie con un ulteriore intervento sul cuneo contributivo e un intervento annunciato da tempo per l'introduzione dell'assegno dei inclusione, a favore delle famiglie con condizioni di fragilità» ha aggiunto Marina Calderone, ministra del Lavoro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata