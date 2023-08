Sono circa 14 milioni gli italiani che hanno programmato le vacanze per la settimana di Ferragosto, durante la quale spenderanno complessivamente 7 miliardi di euro.

Fra le mete più gettonate, secondo l’Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg, ci sono Liguria, Trentino Alto Adige, Calabria, Campania, Puglia ed Emilia Romagna ai primi posti, cui seguono Sardegna e Sicilia. Città d'arte e piccoli borghi realizzano insieme il 10% delle preferenze e bisogna sommare mete in campagna, lago e in luoghi immersi nella natura per aggiungere un ulteriore 17%. A parte un 34% di intervistati che passeranno la ricorrenza in seconde case di proprietà o in affitto - o da amici e parenti - per quelli che restano la soluzione ricettiva più amata è l'albergo - per 4 su 10 - seguita dai b&b - con oltre il 22% - mentre campeggi, resort e villaggi totalizzano un ulteriore 15%.

Potendo scegliere, 2 italiani su 10 farebbero la principale vacanza estiva a metà luglio. Sono sostanzialmente due i motivi alla base di questa preferenza: la ricerca di prezzi più bassi e il tentativo di evitare gli affollamenti. C'è però un 16% di "aficionados" che opta espressamente per Ferragosto perché è il periodo in cui le destinazioni sono più vive, animate da eventi culturali, spettacoli, festival.

