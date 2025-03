Fondata il 27 febbraio 1945, Confartigianato Imprese Sassari celebra quest'anno il suo 80° anniversario. Un percorso lungo e proficuo che ha visto l’Associazione diventare un punto di riferimento per le imprese artigiane del territorio, accompagnandole nella tutela dei loro interessi, nella crescita e nell’innovazione.

Nell’intera provincia di Sassari, sul totale delle imprese, 1.350 sono attive nel Manifatturiero, di cui 925 artigiane (68,5%), 2.318 sono quelle delle costruzioni, di cui 1.612 artigiane (69,5%), e ben 16.196 operano nei servizi, di cui 2.440 artigiane (15,1%).

L’insieme delle attività del territorio danno lavoro a 63.279 persone di cui ben 11.710 sono dipendenti dell’artigianato, per una dimensione media d’impresa artigiana di 2,4 (lavoratori per azienda).

Il presidente Marco Rau afferma: «Questo anniversario non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche uno sprone per guardare al futuro con determinazione e visione. Il nostro obiettivo è proseguire a dare il massimo supporto alle imprese artigiane, promuovendo innovazione, sostenibilità e formazione per affrontare le sfide del mercato contemporaneo pur senza scordare le radici di una cultura materiale che lega il nostro presente e il nostro futuro alla storia più forte e distintiva della nostra isola».

