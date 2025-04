Tutto è iniziato vent’anni fa a Oristano con un piccolo Cash & Carry. Da allora Centro Cash ha ampliato progressivamente la sua presenza sul territorio aprendo altri quattro punti vendita a Olbia, Nuoro, Cagliari e Sassari. «Grazie a un’offerta costruita su assortimenti mirati, prezzi competitivi, soluzioni su misura e servizi innovativi, si è affermato come partner strategico per le imprese locali», si legge in un comunicato stampa. «Oggi, oltre 15.000 professionisti del settore HoReCa e del piccolo retail alimentare scelgono ogni anno Centro Cash come alleato delle loro attività». Per festeggiare il ventesimo anniversario, uno dei progetti più significativi «sarà l’ampliamento ed il rinnovamento del punto vendita storico di Oristano». C’è un’altra iniziativa: fino al 30 novembre, tutti i clienti potranno partecipare al concorso Vinci20, con oltre 38.000 euro di spesa in palio. Tutti i dettagli sulle iniziative su centrocash.com

«Siamo orgogliosi di questa storia di fiducia e collaborazione e lo dimostriamo con azioni concrete per ringraziare i nostri clienti», evidenzia Giorgio Annis, amministratore delegato di Centro Cash. «La loro scelta ci ispira a migliorare costantemente, affinché possiamo continuare a supportarli nelle loro esigenze quotidiane per molti anni a venire»

