Importante accordo tra il comune di Castelsardo e l'Unione dei comuni dell'Alta Gallura per lo svolgimento di attività di supporto ai servizi dello Sportello unico per le attività produttive, settore edilizia ed energia (Suapee).

L'atto, sottoscritto dal sindaco di Castelsardo Antonio Capula e dal presidente dell'Unione dei sindaci dell'Alta Gallura Giovanni Andrea Oggiano, sancisce di fatto l'avvio dell'importante rapporto di collaborazione tra i due enti.

"Lo Sportello unico costituirà un valido strumento che garantirà la semplificazione di tutte le procedure inerenti pratiche edilizie e produzioni di beni e servizi - sottolinea il sindaco Antonio Capula -.Darà inoltre un nuovo impulso per lo sviluppo economico del territorio".

Lo sportello sarà operativo ufficialmente dall’1 luglio, svolgerà le attività di verifica preliminari, come rilascio ricevuta, indizione conferenze di servizi e rilascio provvedimenti unici, mentre altre, come quelle del commercio, sono e rimangono di competenza comunale o di altri enti quali ASL, Ufficio tutela del paesaggio e Soprintendenza.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive per l'Edilizia e l'Energia è infatti l'interlocutore unico per chi vuole avviare o sviluppare queste attività e anche per i cittadini che devono realizzare un intervento edilizio. Il cittadino dovrà presentare telematicamente la propria pratica al Suapee compilando la D.U.A. (Dichiarazione Unica Abilitativa) e allegando la modulistica necessaria, che verrà presa in carico e istruita da tecnici qualificati che operano presso lo sportello di Tempio Pausania.

La convenzione avrà durata triennale e si aggiunge alle convenzioni dei comuni di Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto e Luras.

Non nasconde la propria soddisfazione anche il Presidente dell'Unione dei comuni Alta Gallura, Giovanni Andrea Oggiano."Il Suapee è uno strumento innovativo - afferma - dotato di personale qualificato in grado di semplificare e concludere le pratiche in un solo ufficio, con una considerevole quantità di tempo risparmiata da parte dell'utenza".

