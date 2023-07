Esprimono preoccupazione i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec dopo gli ultimi eventi che hanno coinvolto l’Eurallumina: il temporaneo congelamento dei conti nell’ambito dei provvedimenti contro la Russia e la riattivazione a seguito del ricorso dell’azienda. Le sigle sollecitano la Regione Sardegna e il governo a «fare la propria parte».

«L'Eurallumina – spiegano - ha una procedura per il rilascio del Paur con la Regione a cui è legato un piano di investimenti di circa 300 milioni di euro ed il coinvolgimento di 1500 tra lavoratrici e lavoratori. È necessario che da parte delle istituzioni regionali ci sia la massima celerità affinché tutto si possa risolvere velocemente definendo tempi e modalità per far arrivare il gas in Sardegna, condizione indispensabile per far ripartire le produzioni e non da meno, anzi, il contestuale impegno alla sottoscrizione quanto prima dell'addendum al Protocollo d'intesa fondamentale per la messa in sicurezza del salario delle lavoratrici e dei lavoratori sino al completo riavvio degli impianti».

«Il blocco ai conti, poi revocato, avrebbe potuto avere una conseguenza devastante per l'attività che l'azienda compie a Portovesme, per i lavoratori e per le imprese che continuano a lavorare, oltre che per l'ambiente - aggiungono le segreterie territoriali del Sulcis annunciando un incontro l'1 agosto tra prefetto e agenzia del demanio - Siamo al paradosso. Perché le sanzioni alla Russia non vanno a penalizzare quel paese e neppure quelle aziende ma solo i lavoratori del Sulcis Iglesiente, le imprese che lavorano all'interno dell'Eurallumina e messo a rischio l'opera di bonifica in corso della falda acquifera che gli stessi lavoratori stanno responsabilmente e con professionalità portando avanti da anni h24 e quotidianamente, per 365 giorni l'anno».

Per questo motivo i sindacati ribadiscono che «è necessario che a questa situazione si ponga rimedio e venga adottata una soluzione immediata e strutturale affinché scongiurare possa ripresentarsi».

