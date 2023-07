Prezzi delle case più cari del 4% a Cagliari, solo a Milano si registra un incremento maggiore.

Il dato emerge dal secondo Osservatorio sul mercato immobiliare 2023 di Nomisma, che parla di un mercato «vivace» e di «segnali positivi» che si registrano nei primi mesi del 2023.

Prima soluzione per le famiglie resta l’acquisto, ma l’aumento vertiginoso dei tassi d’interesse e quindi dei costi del mutuo porta a rivedere la disponibilità di budget e a rinegoziare la trattativa. Alcuni così si spostano verso l'affitto che, secondo gli esperti, potrebbe far registrare ulteriori incrementi oltre al +2,6% già rilevato su base semestrale.

Quanto ai prezzi medi per gli acquisti: +2,3% per le abitazioni usate, +4,1% per quelle nuove.

Nel comparto non residenziale invece si riducono i tempi medi di vendita e di locazione (ora pari rispettivamente a 7,5 mesi e a 5 mesi). Ma la domanda non è forte: non si rilevano grosse variazioni rispetto al passato.

