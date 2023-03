Prima il Consiglio regionale, poi il presidente dell'Authority dei porti, ora l'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro.

Gli ex dipendenti del Porto Canale continuano a chiedere uno sviluppo futuro all’hub di Cagliari in un mercato internazionale in continua espansione e non perdere opportunità economiche e occupazionali importanti.

Questa mattina si sono dati appuntamento a Cagliari sotto la sede dell'assessorato per un nuovo sit-in di protesta.

«Chiediamo all'assessore Moro il suo contributo politico per riaprire la vertenza dopo le continue ma inconcludenti trattative per trovare un concessionario del porto canale da parte del presidente Deiana – spiega Ugo Dall'Ora, portavoce dei lavoratori – Serve un collegamento diretto col mercato mondiale - sottolinea - i tempi sono maturi e ci sono molti strumenti e investimenti da intercettare, a partire dalla Zes, per un rilancio dello scalo e per dare speranza di occupazione».

