Nuova procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima a Cagliari destinata alla nautica da diporto, agli sport nautici e a un’area per lo svago. La zona interessata è quella del lungomare, tra la passeggiata di Sant’Elia, quella di Su Siccu e gli ex magazzini del sale.

Questa mattina l’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna ha indetto il bando per la concessione che durerà 15 anni sulla Banchina Est di San Bartolomeo e relativi specchi acquei. Un’area complessiva di oltre 5.500 metri quadrati più la porzione di mare di altri 4mila metri quadrati.

Il canone annuo a base d’asta, sul quale effettuare il rialzo per la determinazione dell’offerta economica, sarà pari a 32mila e 675 euro annui, e dovrà essere presentato, in sede di gara, un piano economico finanziario compatibile con la durata quindicennale della concessione.

«Una volta ottenuto il titolo, l’operatore - che potrà svolgere esclusivamente attività legate alla nautica da diporto (ormeggio di unità destinate a scopi sportivi o ricreativi), ad attività didattica (scuole nautiche per il conseguimento di patenti), attività sportiva (vela, canottaggio, motonautica ecc…) e servizi all’utenza – avrà anche la possibilità di realizzare fabbricati da adibire a servizi (reception, bagni, docce, aule di formazione, punto ristoro etc), per una superficie massima di 300 metri quadri», spiega l’AdSP.

«Con questo nuovo bando – aggiunge il presidente Massimo Deiana – integriamo la lunga e radicale riqualificazione e valorizzazione del lungomare di Cagliari che sta sempre più ritornando nella disponibilità della collettività e di quegli operatori che intendono investire e scommettere sulla nautica da diporto e tutte le attività a questa correlate».

Le offerte di gara dovranno essere presentate tramite la piattaforma elettronica gare dell’AdSP entro le 12.00 del 29 febbraio 2024.

(Unioneonline/s.s.)

