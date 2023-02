In 20 anni la popolazione residente a Cagliari è calata di quasi il 9%, mentre nello stesso lasso di tempo i residenti nei Comuni dell’hinterland sono aumentati anche fino al 16%.

È quanto emerge dall’ultimo report Istat sulle Città metropolitane italiane. Quella di Cagliari raggruppa in totale 17 Comuni, per un’estensione di 1.249 km quadrati e oltre 421mila abitanti.

I dati (che si riferiscono al periodo 2001-2021) fissano a quota 149.092 i residenti a Cagliari città, numero come detto in diminuzione, precisamente dell’8,93%, mentre nei centri della cosiddetta prima cintura adiacente al capoluogo abitano 209.147 persone (+6,74%). Nei Comuni della seconda cintura, invece, ci sono oltre 50mila residenti ed è qui che in 20 anni si è registrata la variazione più alta: +16,23%.

Guardando agli altri numeri, gli stranieri residenti nella Città metropolitana sono il 3,58% del totale (a Cagliari si raggiunge il 5,72%), mentre il tasso di occupazione è del 62,23%.

Ancora: il reddito medio pro capite è di 13.270 euro (a Cagliari città si superano però i 16mila euro), contro i 23mila di Milano, prima Città metropolitana per reddito in Italia.

Il report indica anche l’indice medio di vecchiaia (ovvero il numero di anziani per ogni 100 bambini: nella Città metropolitana di Cagliari è pari a 226,72, ma Cagliari città si rivela però più “vecchia” dei Comuni del suo hinterland, con un indice che supera quota 312.

