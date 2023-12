Nonostante la guerra in Ucraina e l’aumento del prezzo del gas, l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse, in Italia i ricchi sono sempre più ricchi.

La classifica di Forbes sui miliardari nostrani elenca 70 “paperoni” che in totale hanno un patrimonio di 230,1 miliardi, cioè quasi 70 in più rispetto a fine 2022.

Anche quest'anno l'uomo più ricco d'Italia si conferma Giovanni Ferrero con un patrimonio 39,1 miliardi di dollari. Ma il club italiano quest'anno si allarga con 20 persone in più rispetto a un anno fa, fino al nuovo record di 70 paperoni.

Mister Nutella (o mister Ferrero Rochè a seconda dei gusti) si distingue anche nella classifica mondiale portandosi al 32esimo posto ed è quinto in Europa dietro ai proprietari degli imperi Lvmh (Bernard Arnault), Zara (Amancio Ortega), L'Oréal (Françoise Bettencourt Meyers) e Lidl/Kaufland (Dieter Schwarz).

Al secondo posto c'è Giorgio Armani con un patrimonio di 12,9 miliardi, e per la prima volta il podio è completato da Piero Ferrari, figlio di Enzo, con 7,6 miliardi. Al quarto posto arriva una donna, è Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell'azienda farmaceutica Menarini, che ha un patrimonio di 6,8 miliardi di dollari. Tallonata da Sergio Stevanato, presidente emerito di Stevanato Group, che grazie alle fiale di vetro e alle cartucce per le penne d'insulina (vendute in tutto il mondo) ha raggiunto un patrimonio di 6,7 miliardi.

Al sesto posto ci sono i coniugi Miuccia Prada e Patrizio Bertelli (4,5 miliardi), seguiti da Giuseppe De' Longhi (4,4 miliardi). Nono Giuseppe Crippa (4,1 miliardi), fondatore di Technoprobe, uno dei due grandi produttori mondiali delle schede per i test dei microchip. A chiudere la top ten, al decimo posto c'è un pari merito tra 11 miliardari, che hanno raggiunto tutti un patrimonio di 4 miliardi. Inclusi gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio: i figli Claudio, Clemente, Leonardo, Luca, Marisa e Paola, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, nato dal precedente matrimonio di Zampillo con il banchiere Paolo Basilico. A quota 4 miliardi ci sono anche il costruttore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Campari Group, Luca Garavoglia, e il nome nuovo che occupa la posizione più alta in classifica: Giancarlo Devasini, direttore finanziario di Tether, una società di stablecoin con sede nelle Isole Vergini Britanniche. Tra gli eredi di Berlusconi, Marina e Pier Silvio sono al 38esimo posto, Barbara, Eleonora e Luigi al 67esimo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata