Una continua ascesa dei prezzi che mette in ginocchio molte famiglie sassaresi. Lo certifica la rilevazione svolta dall'Ufficio Comunale Statistica per conto dell'Istat. Rispetto al febbraio del 2021 l'impennata maggiore l'hanno avuta beni e servizi energetici: +39% per energia elettrica, combustibile per il riscaldamento e gas. Un incremento che ha fatto aumentare di quasi un terzo le spese per l'abitazione e di un decimo quelle per i trasporti.

Attenzione, la guerra in Ucraina non c'entra nulla con gli aumenti, visto che le rilevazioni vengono chiuse il 20 di ogni mese e l'invasione russa è partita il 24 febbraio.

Continua l'ascesa anche dei prezzi dei generi alimentari e bevande analcoliche: + 1,3% rispetto a gennaio, +6,5% in un anno.

Sono aumenti che incidono soprattutto sulle famiglie a medio-basso reddito, che già avevano tirato la cinghia durante la pandemia, e non possono certo risparmiare oltre.

All'opposto, in un anno sono leggermente calati i costi di istruzione, ricreazione, spettacoli e cultura, oltre che delle comunicazioni (-1,2%).

