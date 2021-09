C’è tempo ancora alcune settimane per usufruire del bonus pc e tablet, la misura introdotta dal governo Contre bis che permette di dotarsi di una connessione Internet ultraveloce, di un pc o di un tablet con uno sconto sul totale delle spese fino a 500 euro.

L’agevolazione scade il primo ottobre, salvo proroghe.

Il voucher può arrivare fino a un massimo di 500 euro, suddivisi in due parti: 200 euro di sconto per la stipula di un contratto o il potenziamento della connessione a Internet e 300 euro per l’acquisto di un dispositivo.

I destinatari della misura sono le famiglie con un reddito Isee non superiore a 20mila euro.

Per usufruire del bonus da 200 euro, il contratto per la connessione a internet deve avere una durata minima di 12 mesi e la velocità di connessione deve essere di almeno 30 Mbit/s in download e 15 Mbit/s in upload.

I fondi stanziati sono di 204 milioni di euro, disponibili fino all’esaurimento delle risorse.

Per ottenere il voucher occorre recarsi in un punto vendita di un qualsiasi operatore telefonico iscritto al portale di Infratel Italia.

La richiesta dovrà essere corredata dalla copia di un documento di identità e da una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’Isee relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20mila euro su base annua e che i componenti dello stesso nucleo, e per la stessa unità abitativa, non hanno già usufruito del contributo.

Sarà poi cura dell’operatore telefonico inserire sul portale messo a disposizione da Infratel tutti i dati del beneficiario del voucher e del contratto stipulato, con le caratteristiche tecniche dell’eventuale tablet o pc incluso nell’offerta.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata