I rincari attesi per il periodo di Pasqua sono puntualmente arrivati. Sulla benzina ennesima stangata per i consumatori sardi.

Nell’Isola prezzi tra i più alti d’Italia, secondo l’aggiornamento pubblicato oggi, 30 marzo, dal Mit: in media un litro di benzina in modalità self service nell’Isola costa 1,909 euro, un litro di gasolio 1,819. Tariffe che salgono di una ventina di centesimi al litro se ci si fa servire dal benzinaio. Il gpl in modalità servito costa invece 0,819 euro al litro.

In diverse Regioni la benzina è sotto gli 1,9 al litro, il gasolio sotto gli 1,8. Non in Sardegna, dove i prezzi sono simili a quelli di poche altre zone che condividono il triste “primato”: Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano.

L’ennesima stangata è servita, dunque e si aggiunge all’aumento dei prezzi di quasi tutti i prodotti al consumo, dei voli, dei ristoranti e anche delle strutture ricettive per chi avesse deciso di passare un weekend fuori.

