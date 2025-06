Ha solo 26 anni, ma già le idee chiare e radici ben piantate nella terra che ama. Beatrice Foddis è la nuova delegata dei Giovani di Coldiretti Nuoro-Ogliastra.

L’elezione, avvenuta all’unanimità durante l’assemblea del movimento giovanile tenutasi questa mattina, segna un passaggio di testimone importante: Foddis succede ad Andrea Sedilesu e guiderà il gruppo per i prossimi cinque anni, affiancata dai vice delegati Chiara Puddu, viticoltrice di Oliena e Jacopo Vacca, allevatore di Ovodda.

Originaria di Tertenia, Beatrice è allevatrice specializzata nella cura delle capre, ma nella sua azienda trovano spazio anche ovini e suini. Ha raccolto il testimone dell’impresa familiare con determinazione, portando avanti una visione che coniuga il rispetto della tradizione con l’innovazione nella trasformazione del latte e nella produzione casearia.

«Sono molto contenta di questo nuovo incarico – ha dichiarato Foddis – e grata a Coldiretti e a tutti i ragazzi per la fiducia. Voglio rafforzare la condivisione tra noi giovani, creare una rete che ci aiuti a crescere insieme. Sappiamo quanto sia difficile restare nelle nostre terre, ma insieme possiamo costruire le condizioni per farlo, e magari ispirare anche altri a non andarsene».

Messaggi di sostegno sono arrivati dal presidente e dal direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra. «Un grande in bocca al lupo a Beatrice – ha detto il presidente Leonardo Salis –. Sono i giovani come lei a dare senso e prospettiva al futuro della nostra organizzazione e dell’agricoltura sarda».

Il direttore Alessandro Serra ha ricordato il lavoro del predecessore: «Beatrice raccoglie una bella eredità, ma ha tutte le carte in regola per portare avanti il movimento con entusiasmo e competenza. La federazione sarà al suo fianco. Perché il futuro della Sardegna, soprattutto delle aree interne, passa dai giovani e dal loro coraggio di restare».

