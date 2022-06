"Nel 2021 l'economia della Sardegna è cresciuta, beneficiando del miglioramento del quadro epidemiologico e del progressivo avanzamento della campagna vaccinale”.

È quanto si evince dal rapporto annuale sul 2021 "L'economia della Sardegna" di Bankitalia.

"In particolare - spiega la Banca d’Italia - la congiuntura è nettamente migliorata dai mesi primaverili: le stime basate sull'indicatore trimestrale dell'economia regionale della Banca d'Italia (ITER) indicano un marcato incremento dell'attività economica in Sardegna da aprile a giugno, poi proseguito in misura più contenuta nel resto dell'anno”.

"Alla crescita dell'economia – si sottolinea nel report – hanno contribuito l'irrobustimento dei consumi, la risalita ancora debole degli investimenti e la ripresa della domanda estera, generalizzata a tutte le principali produzioni”.

Diverso invece il quadro nella seconda parte dell’anno: “Il recupero del prodotto è stato tuttavia ancora parziale e a fine 2021 il PIL regionale si è attestato, in base alle stime di Prometeia, su livelli inferiori di circa il 4,5 per cento rispetto al dato precedente la pandemia di Covid. Alla fine dello scorso anno una quota non trascurabile di attività produttive in regione rimaneva ancora condizionata dagli effetti della crisi sanitaria: secondo informazioni dell'Istat tratte dall'Indagine sulla situazione e prospettive delle imprese dopo l'emergenza sanitaria Covid-19, circa il 6 per cento delle imprese regionali dichiaravano di non aver ancora ripreso l'attività; nello stesso periodo del 2020 il dato era pari a poco meno del 10 per cento”.

SOLINAS – "Anche nel 2021, pur in una congiuntura di grande difficoltà e delicatezza, l'economia della Sardegna è cresciuta, con un marcato incremento dell'attività economica, l'irrobustimento dei consumi, la risalita degli investimenti e la ripresa della domanda estera per tutte le principali produzioni. I numeri attestano il frutto del grande sforzo compiuto dalla Regione a sostegno delle attività produttive e delle famiglie sarde", il commento del governatore della Sardegna Christian Solinas.

"Permangono certamente - osserva Solinas - fattori di debolezza legati a problemi annosi e alla situazione internazionale attuale, ma i dati della Banca d'Italia, oltre ad attestare un generale stato di salute della nostra economia, ci spronano a proseguire nello sforzo straordinario in atto fin dall'inizio della legislatura”.

