Il Consorzio industriale provinciale di Sassari prosegue il suo percorso verso la riconversione dell’area industriale di Porto Torres. Negli obiettivi il progetto innovativo per produrre idrogeno verde, il combustibile pulito per un modello di economia circolare e di transizione energetica, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas serra.

Il Consorzio industriale, presieduto da Valerio Scanu, ha pubblicato l’avviso rivolto agli operatori economici interessati ad acquistare i terreni acquisiti dallo stesso ente consortile per realizzarvi attività di produzione di idrogeno verde.

Gli imprenditori interessati possono presentare domanda entro il 2 febbraio prossimo, corredata da un progetto illustrativo dell’intervento proposto, con dettagliata descrizione dei soggetti interessati all’acquisto per scopi industriali dell’idrogeno prodotto, e il calcolo degli indicatori della profittabilità dell’investimento. I terreni liberi da cose e persone sono in edificati. Gli stessi sono stati oggetto di preassegnazione alla società Nuove Tecno Energie S.r.l., al fine di insediarvi un campo fotovoltaico asservito alla produzione di idrogeno verde attraverso un connesso impianto di elettrolisi.

© Riproduzione riservata