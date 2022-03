Solidarietà e vicinanza vengono espresse da Coldiretti Sardegna per l’intimidazione subita dal presidente Battista Cualbu. Originario di Fonni, qualcuno ha esploso una fucilata contro una serranda della casa della suocera.

“Coldiretti Sardegna insieme al suo presidente – si legge in una nota - ha sempre agito e agirà negli interessi del mondo agricolo e dell’agroalimentare sardo. Lo fa con passione e onestà, alla luce del sole e mettendoci la faccia senza nascondersi nelle tenebre della notte o trovando capri espiatori. Per questo, in trasparenza, continuerà per la sua strada evidenziando i problemi e le storture che penalizzano le aziende agricole e zootecniche ed avanzando proposte concrete per risolverle e migliorare il sistema e il benessere della società”.

“La violenza è fine a se stessa, sia quella fisica che quella verbale, figlia di debolezza e vigliaccheria e non trova cittadinanza nella discussione democratica di cui fa parte l’organizzazione agricola. Sarà compito della giustizia, sulla quale Coldiretti pone la massima fiducia e alla quale si affida, sempre, perseguire questi delinquenti e anche quelli che diffondono veleno e violenza, molti nei social, giocando sulla disperazione delle persone oppresse da una crisi economica epocale e generando un clima di odio fra i più deboli”, recita ancora il comunicato dell’associazione.

Altri messaggi sono arrivati da Anci Sardegna tramite le parole del presidente Emiliano Deiana che ha parlato di “vicinanza umana, politica e civile a Battista Cualbu e alla Coldiretti, vittima di un ignobile atto intimidatorio nelle scorse ore. Una intimidazione inaccettabile e che ‘descrive’ una situazione molto pesante nelle comunità sarde fiaccate dalla crisi e dalle difficoltà di questo tempo complicatissimo. Una situazione che, se non contrastata con le armi della politica, rischia di creare tensioni sociali non facilmente arginabili. In questa fase le forze istituzionali, le parti sociali, gli enti locali devono trovare il modo di contrastare la crisi e di sostenere le categorie economiche fiaccate dalla crisi e, al contempo, isolare coloro i quali puntano sul caos e sulla violenza”.

(Unioneonline/s.s.)

