Più di 5 mila persone per appena 638 posti. È questa la fotografia della realtà occupazionale in Sardegna che emerge dalla maxi selezione pubblica gestita da Aspal per conto dell’Agenzia Forestas.

Una vera e propria corsa al posto fisso, che ha messo in moto ventisette Centri per l’Impiego in tutta l’Isola, chiamati a raccogliere e vagliare le candidature per l’inserimento stabile di personale qualificato.

Oggi, dopo settimane di attesa e una complessa fase istruttoria, sono stati pubblicati gli elenchi provvisori con i nomi degli ammessi e degli esclusi.

Il bando riguarda 638 posizioni a tempo indeterminato all’interno di Forestas, ripartite in varie figure professionali. Per ogni domanda, i Centri per l’Impiego competenti hanno operato un attento controllo documentale, supportati dagli uffici centrali di Aspal a Cagliari, e coadiuvati da un sistema di valutazione automatizzato basato sulla piattaforma Sil Sardegna. I parametri? Solo due: Isee e età anagrafica.

Adesso, per chi ha fatto domanda, si apre un’altra finestra: cinque giorni per presentare osservazioni o chiedere riesami. Poi arriveranno le graduatorie definitive, che Forestas utilizzerà per convocare i candidati alle prove di idoneità, ultimo ostacolo prima della tanto ambita firma sul contratto.

