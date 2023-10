Un protocollo di intesa è stato firmato tra il Comune e di Arzachena e Promocamera-Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, per investire in azioni di sviluppo, formazione e promozione degli imprenditori e per valorizzare le produzioni agroalimentari locali.

Per Promocamera, ha affermato il presidente Francesco Carboni, «è estremamente importante poter supportare concretamente gli operatori economici che operano nel territorio comunale di Arzachena, e nelle aree limitrofe, attraverso la realizzazione di iniziative che fungano da moltiplicatore delle opportunità di crescita e competitività del sistema economico-produttivo locale».

La formazione all’interno delle piccole e medie imprese, lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali, ha commentato Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio, «sono fondamentali per restare al passo in un mercato che, oggi, premia le aziende più innovative e flessibili nel rispondere alle esigenze della clientela. Ogni anno, insieme a Promocamera vogliamo investire fondi per sostenere gli imprenditori, per promuovere il territorio e le produzioni agroalimentari tipiche attraverso iniziative finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze turistiche, enogastronomiche e culturali del Comune di Arzachena e della Gallura in generale».

Nel 2023, per questa iniziativa, l’importo massimo inserito in bilancio da Promocamera è di 7mila euro, con incremento fino a 10mila euro per il 2024.

I fondi che il Comune di Arzachena investirà nel 2023 sono invece pari a 15mila euro, mentre il prossimo anno ne verranno stanziati 25mila.

© Riproduzione riservata