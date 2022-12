La Sardegna è pronta a mostrare le sue eccellenze in una straordinaria vetrina internazionale.

È tutto pronto per la 26esima edizione di “Artigiano in Fiera”, in programma da sabato 3 all'11 dicembre a Fieramilano (Rho). In occasione della kermesse l’Isola sarà ancora protagonista – negli spazi dedicati alla Regione Sardegna – con decine di aziende e le loro esposizioni in rappresentanza del settore dell'artigianato artistico e dell'agroalimentare.

Anche quest’anno l’offerta sarà vasta: dai prodotti tipici del territorio – a partire dalle eccellenze del comparto agroalimentare – ai manufatti dell'artigianato artistico, con la gioielleria di qualità realizzata in corallo sardo e filigrana, all'arte della coltelleria. Un'occasione non solo per esporre tutti i prodotti tipici e di qualità dell’Isola, ma per metterli in vendita e offrire uno spaccato delle eccellenze che la Sardegna sa regalare.

«Per le aziende ospitate nello stand allestito dall’Assessorato regionale del Turismo sarà un’occasione importante e strategica per promuovere, vendere i prodotti tradizionali e instaurare nuovi rapporti commerciali. Abbiamo voluto ancora una volta supportare fortemente questa iniziativa nell'ambito di un complessivo progetto di valorizzazione e promozione, come segnale forte della nostra volontà di ripresa», ha sottolineato l’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Giovanni Chessa.

