Arriva il nuovo Piano Casa per la Sardegna ma stavolta sarà “per sempre”.

Una legge che infatti non prevede scadenze e che colma un vuoto legislativo che dura ormai da nove mesi, cioè da quando il vecchio è stato bocciato dalla Corte Costituzionale.

L’assessore regionale all’Urbanistica Quirico Sanna ha già depositato il disegno di legge in Giunta dove sarà approvato nella prossima seduta.

Oggi l’illustrazione del testo davanti alla commissione Governo del territorio in Consiglio regionale.

“In questa legge c’è la parte che la Corte non ha bocciato – spiega Sanna – si tratta di un provvedimento rivoluzionario per molti aspetti perché agisce sul costruito con una visione virtuosa perché non consumiamo territorio, piuttosto riqualifichiamo e rigeneriamo andando ad agire soprattutto su locali vetusti, situazioni di disagio, concentrati in particolare nei quartieri più disagiati delle città”. Questo, ha aggiunto, significa “migliorare la qualità della vita e dare un’immagine di paesaggio migliorativa”.

La legge dovrebbe essere approvata dal Consiglio regionale entro la fine dell’anno. In ogni caso, sottolinea Sanna, “non si tratta di un Piano Casa, ma di una legge di riqualificazione e rigenerazione urbana”.

