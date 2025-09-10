Arborea, la Cooperativa Produttori in vetrina all’Expo di OsakaLa realtà sarda inserita tra le 8 “eccellenze” del Made in Italy. Presentati progetti per il futuro
Un riconoscimento prestigioso che testimonia l’importante ruolo nel panorama agroalimentare italiano. La Cooperativa Produttori Arborea ha preso parte a Expo Osaka come una delle 8 eccellenze del Made in Italy selezionate da Confederazione AEPI per il Padiglione Italia.
A rappresentare la Cooperativa in Giappone sono stati il consigliere Federico Torresan e il direttore amministrativo e finanziario Alberto Lelli, che hanno illustrato la visione e i progetti della Produttori Arborea durante la conferenza internazionale “Imprese e futuro: dialoghi globali”.
La Produttori ha presentato i progetti strategici che guardano al futuro con un approccio innovativo e sostenibile, quali lo sviluppo del mangimificio industriale nel porto di Oristano, il nuovo mangimificio biologico e la creazione di una fattoria etica e sostenibile, per produrre latte rispettoso dell’ambiente e del benessere animale.
Accanto a questi progetti, la Cooperativa guarda al futuro con l'obiettivo di crescere ulteriormente anche nei settori dell'ortofrutta e della carne, rafforzando al propria filiera e ampliando le opportunità di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali.
Alberto Lelli, Direttore Amministrativo e Finanziario, ha dichiarato: «Expo Osaka è un’occasione straordinaria per dare voce ai nostri soci produttori e raccontare al mondo come la nostra Cooperativa stia investendo in innovazione e sostenibilità. Dalla Sardegna partono progetti capaci di coniugare qualità, etica e rispetto per l’ambiente».
Federico Torresan, Consigliere e socio produttore della Cooperativa, ha aggiunto: «Rappresentare i nostri soci qui a Osaka significa testimoniare la forza del nostro modello cooperativo e il valore della nostra realtà in un contesto internazionale. Il nostro impegno è continuare a innovare e a crescere, rafforzando il legame con i territori e ampliando la filiera in nuovi mercati strategici».