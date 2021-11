Apre a Milano “Webidoo store”, il primo tech experience store in Europa.

Sarà uno spazio creato da Webidoo (azienda specializzata nella promozione della Digital Transformation nata da un’idea di Egidio Murru, Daniel Rota, Giovanni Farese) dedicato all’innovazione e alla tecnologia.

Si potranno infatti testare prodotti d’avanguardia in anteprima sul mercato italiano in vari settori, dal gaming all’home design passando per la cucina, sport&fitness.

Quello del “tech experience” è un modello di business, già affermato oltreoceano, che unisce innovazione, anteprime ed esperienza online e offline, in un luogo allo stesso tempo fisico e virtuale, che diventa a tutti gli effetti un hub di promozione per l'innovazione. Gli spazi saranno infatti dedicati anche alla formazione sui temi del digitale e dell'esplorazione delle nuove prospettive tecnologiche e sociali per consumatori e imprese.

Anche le aziende, soprattutto PMI, potranno sperimentare e acquistare (o noleggiare attraverso Grenke) soluzioni digitali innovative che vanno dai servizi di Digital Marketing alle nuove frontiere del Fintech, dai pagamenti digitali alla Blockchain.

Lo store sarà a Milano Porta Nuova, in via Vespucci 12.

(Unioneonline/D)

