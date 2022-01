Scatta domani l’importante novità nel campo delle pratiche online. Dal primo febbraio sarà possibile effettuare il cambio di residenza via internet grazie all’attivazione del servizio da parte dei primi trenta circa Comuni italiani individuati d’intesa con Anci.

Già dal 18 gennaio scorso tutti i Comuni italiani sono dentro l'Anagrafe Nazionale quindi i dati di 67 milioni di cittadini sono ora in una banca dati digitale. La nuova modalità consente a chi è registrato il cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune, o dall'estero per i cittadini italiani iscritti all'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) a uno dei Comuni coinvolti e il cambiamento di abitazione nell'ambito di uno dei comuni aderenti.

È possibile accedere al portale dell'anagrafe con la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica o Carta nazionale dei servizi) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell'area riservata dei servizi al cittadino.

Le amministrazioni aderenti alla prima applicazione sono: Alessandria, Altamura, Bagnacavallo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Carbonia, Castel San Pietro Terme, Cesena, Cuneo, Firenze, Forlì, Laives, Latina, Lecco, Lierna, Livorno, Oristano, Pesaro, Potenza, Prato, Rosignano Marittimo, San Lazzaro di Savena, San Severino Marche, Teramo, Trani, Treia, Trento, Valsamoggia, Venezia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata