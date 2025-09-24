La Giunta regionale ha deliberato un supplemento di istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale ex post per la realizzazione di nuovi impianti della fabbrica RWM (Campo Prove R140 e i nuovi reparti R200 e R210 di RWM Italia) tra Domusnovas e Iglesias.

La Giunta – spiega una nota – «rileva che la proposta di deliberazione pone questioni di particolare rilevanza e dal forte impatto economico, politico, sociale, oltreché́ tecnico e pratico, che richiedono un accurato esame da parte di tutti gli Assessori».

Il provvedimento dell’amministrazione Todde ha innescato immediate reazioni politiche da parte dell’opposizione.

«Con una decisione insensata e dannosa, la Giunta regionale ha scelto di bloccare l’investimento di RWM Italia attraverso un supplemento di istruttoria sulla VIA, mettendo a rischio non solo i 500 posti di lavoro già esistenti, ma anche la possibilità di crearne ulteriori 250 in uno dei territori più svantaggiati della Sardegna come il Sulcis Iglesiente», afferma il deputato sardo di Fratelli d’Italia Gianni Lampis.

«Si tratta – aggiunge – di un atto ideologico, che ignora le reali esigenze delle famiglie e del tessuto economico locale. Ancora una volta la Giunta Regionale dimostra di non avere a cuore il futuro dei sardi e preferisce sacrificare il lavoro e lo sviluppo sull’altare di una sterile propaganda politica».

«Mentre il Governo di Giorgia Meloni è pronto a sostenere il rilancio produttivo del territorio – prosegue Lampis -, la Regione decide di remare contro, minando la credibilità della Sardegna davanti agli investitori e creando incertezza tra i lavoratori. È un atteggiamento vergognoso e irresponsabile».

«Fratelli d’Italia – conclude il deputato – è e sarà al fianco dei lavoratori, delle loro famiglie e delle imprese che scelgono di investire in Sardegna. Non permetteremo che la miopia della Giunta Todde condanni il Sulcis Iglesiente e i suoi cittadini a un futuro di disoccupazione e marginalità».

