Mentre i patiti dello shopping aspettano con ansia il Black Friday, con il 26 novembre che sarà in tutto il mondo la giornata dei maxi-sconti, le consegne di Amazon potrebbero essere a rischio.

Corrieri e dipendenti delle aziende associate ad Assoespressi che lavorano per conto del colosso dell’e-commerce, in totale 12mila lavoratori, hanno indetto proprio per quella data uno sciopero generale che potrebbe bloccare la distribuzione dei pacchi.

Lo ha annunciato il segretario nazionale della Filt Cgil, Michele De Rose, durante la prima assemblea nazionale unitaria di quadri e delegati del settore delle consegne delle merci in appalto Amazon, spiegando che "l'assemblea, molto partecipata, ha dato pieno mandato a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a proclamare lo sciopero".

Tra le motivazioni dell’agitazione "c'è la richiesta di abbassare carichi e ritmi di lavoro, divenuti insostenibili, e di ridurre l'orario di lavoro settimanale dei driver", ha dichiarato il dirigente della Filt.

Secondo il quadro delineato dai sindacati, i fattorini devono consegnare fino a 200 pacchi al giorno, con 130-140 stop da effettuare in 8-9 ore. Un algoritmo, che si aggiorna pacco dopo pacco sul palmare in dotazione ai driver calcola le condizioni del traffico e indica a chi guida il percorso più veloce, senza prevedere pause.

L'orario settimanale può arrivare a 44 ore, un numero eccessivo secondo i rappresentanti dei lavoratori, che vorrebbero che fossero ridotte in primo momento a 42 e poi definitivamente a 39.

I corrieri si astengono dal lavoro anche per chiedere di "dare continuità occupazionale a tutto il personale, in occasione dei cambi di appalto e di contratto. Va ridotta la responsabilità sui driver in casi di danni e franchigie e va aumentato il valore economico della trasferta e introdotto il premio di risultato", ha detto ancora De Rose.

Complice l’epidemia da Covid-19 e le restrizioni sugli spostamenti, l’edizione 2020 del Black Friday è stata la più proficua di sempre per i partner di vendita in tutto il mondo di Amazon, soprattutto Pmi, che hanno visto una crescita delle vendite del 60% rispetto all’anno precedente, con un giro d’affari che ha superato i 4,8 miliardi di dollari.

