Sardegna sinonimo di vacanze, così come la Sicilia, in Italia e all’estero. Per questo diventa un caso la mancanza, nel logo che rappresenta l'Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle Vacanze in corso a Vienna, proprio delle due isole maggiori.

Lo segnalano esponenti politici siciliani sottolineando che nell'immagine che rappresenta il nostro paese, attraversato da un tricolore e con la scritta “Italien'", sono state dimenticate le due isole maggiori.

La presenza italiana, grazie all'Ambasciata d'Italia in Austria, insieme a Enit e Agenzia Ice, è rappresentata dalla Regione Calabria, Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre che da un'associazione di comuni siciliani per promuovere le bellezze artistico-culturali del nostro Paese.

Tra le reazioni suscitate dalla dimenticanza anche quella della neogovernatrice Alessandra Todde, che su Facebook commenta: «Sono profondamente delusa e sorpresa nel vedere che due intere regioni, Sardegna e Sicilia, sono state escluse dal logo che rappresenta l'Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle Vacanze di Vienna».

«Non si tratta – aggiunte Todde – solo di un disguido grafico, ma di una colpevole omissione che dimentica la nostra identità e il contributo delle due isole maggiori alla cultura e alla bellezza del nostro Paese.

Chiedo – conclude Todde - un chiarimento immediato e un correttivo da parte degli organizzatori e vi assicuro che darò seguito a queste parole con azioni concrete per garantire il giusto riconoscimento e la considerazione che la Sardegna e la Sicilia meritano ogni volta che si porta nel mondo l’immagine dell’Italia».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata