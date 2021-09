Importanti riconoscimenti e anche momenti di commozione ieri al Quartè Sayal di Alghero. La Confcommercio di Sassari e l'associazione "50 e più" ha voluto premiare i suoi iscritti più longevi, soprattutto coloro che si sono maggiormente distinti per la loro serietà e attaccamento al lavoro.

Aquila d'oro a Lelle Rubino, 74 anni, per una vita agente di commercio e gestore di una tabaccheria (sino a 8 mesi fa) nel centro commerciale La Piazzetta di Sassari. Premiato anche il famoso editore sardo Carlo Delfino, un vero e proprio maestro del settore, che continua instancabilmente il suo lavoro, anche alla ricerca di nuovi talenti sardi nella letteratura.

Premiato con l'Aquila d'oro Antonello Alberti, gestore a Sassari di un'antica e mai dimenticata salumeria. Aquila d'oro anche per il bravo Mariolino Dessantis, titolare per 50 anni di un bar tabacchi in piazza Sacro Cuore.

Molto soddisfatto per il riconoscimento Lelle Rubino, tra l'altro anche un grande uomo di sport, famosissimo in Sardegna per la sua carriera sportiva di arbitro di calcio.

"Un riconoscimento che mi ha fatto piacere, al pari degli altri bravissimi premiati - commenta Rubino - Ho sempre pensato che il lavoro qualifichi le persone, specie quando è fatto onestamente ed in funzione della famiglia. Io mi sono attenuto sempre a questi principi. Avrò anche fatto delle rinunce, ma non me ne sono mai pentito".

Oltre al pubblico, ai dirigenti della Confcommercio e dell'associazione "50 e più", erano presenti in sala il sindaco di Alghero Mario Conoci e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

